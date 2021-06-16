"У США есть некий "шлейф": Эксперт назвал последствия новых санкций против "Северного потока - 2"

МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока - 2". К каким последствиям это приведёт, рассказал эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.

США вполне могут ввести новые санкции против газопровода "Северный поток - 2", так как всё ещё "не очень позитивно настроены" в отношении проекта, признался глава МИД Германии Хайко Маас. Как новые санкции могут повлиять на отношения Америки с Европой, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что недавний отказ Белого дома от санкций против "Северного потока - 2" был связан прежде всего с беспокойством об отношениях США и ЕС. Потому что, если бы санкции были введены, то затронули бы не только Германию и Россию, но целый ряд европейских государств.

Никто не гарантирует, что санкций больше не будет. Пока мы видим, что для администрации президента США важнее оказались отношения с Европой,

- отметил специалист.

Он не исключил, что новая волна американских санкций против "Северного потока - 2" возможна. Но это произойдёт не раньше, чем США будут готовы к тому, что наложенные ими ограничения затронут значительное количество государств.

Эксперт отметил, что несмотря на "широкий жест" Белого дома с отказом от новых санкций ради отношений с Европой, внутри ЕС всё меньше и меньше доверия к США. Всем очевидно, что главный мотив Вашингтона - это продвижение собственного СПГ на европейский рынок. А без уважения к интересу других доверительных отношений не построишь.

У США есть некий "шлейф" и бэкграунд пренебрежения европейскими странами, немецкими интересами. Полностью доверять им точно никто не будет,

- подчеркнул Игорь Юшков в беседе с Nation News.