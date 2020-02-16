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"У шведской молодёжи массово поехала крыша": Сатановский о росте числа трансгендеров Швеции на 1500%
16 февраля 2020, 15:09 • 145 • Политика
За последние 10 лет в Швеции на 1500% выросло число трансгендеров среди девочек и на 400% среди мальчиков. "Переводим на русский язык: у шведской молодёжи поехала крыша. Массово. И будет только хуже", - комментирует ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
В Швеции за последние 10 лет число девочек, страдающих от гендерной дисфории, выросло на 1500%, а юношей на 400%. Другими словами, резко подскочило число девочек, считающих себя мальчиками, и мальчиков, считающих себя девочками. Шведские врачи бьют тревогу, но "не пронимают, в чём дело". Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По мнению политолога, это приговор всей шведской системе воспитания детей и подростков, а также системе западных ценностей в целом. Потому что, если с детства расшатывать психику, ввинчиваясь в мозги, промывая их и при этом полностью противореча человеческой природе, он, организм, может не выдержать. После чего страна получает все последствия этих экспериментов по полной, отмечает Сатановский.
В этой связи становится понятна озабоченность российского президента Владимира Путина тем, чтобы хотя бы в России семья оставалась семьёй, в которой есть папа и мама, добавляет эксперт. А всем недовольным Сатановский предлагает отправляться прямиком в Швецию.
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