Израильский дипломат, бывший сотрудник службы "Натив" Яков Кедми заявил о просчёте США в отношении России. По его словам, традиционная стратегия Вашингтона дала сбой. "У Шойгу есть несколько планов", - уверен эксперт.

Россию крайне беспокоят планы США разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Раньше это оружие было запрещено русско-американским соглашением - ДРСМД, однако впоследствии США вышли из договора. Россия пока сохраняет односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, надеясь на здравомыслие американских партнёров.

Если же партнёры здравомыслия не проявят, то у министра обороны России Сергея Шойгу есть пара запасных вариантов на этот случай, сказал Кедми "Народным новостям".

Рано или поздно они отреагируют. Если ответа не будет, спросите у Шойгу. У него есть несколько планов на этот счёт,

- отметил он.

Дипломат добавил, что у Штатов нет чёткого военного плана на случай конфронтации с Россией. Американцы обычно делают ставку на экономическое давление на "неугодные режимы". Но в данном случае они рискуют серьёзно просчитаться.