Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

"У Шойгу есть несколько планов": Кедми рассказал о просчёте США с Россией

13 декабря 2021, 20:45  •  79 • Политика
Израильский дипломат, бывший сотрудник службы "Натив" Яков Кедми заявил о просчёте США в отношении России. По его словам, традиционная стратегия Вашингтона дала сбой. "У Шойгу есть несколько планов", - уверен эксперт.
Россию крайне беспокоят планы США разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Раньше это оружие было запрещено русско-американским соглашением - ДРСМД, однако впоследствии США вышли из договора. Россия пока сохраняет односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, надеясь на здравомыслие американских партнёров.
Если же партнёры здравомыслия не проявят, то у министра обороны России Сергея Шойгу есть пара запасных вариантов на этот случай, сказал Кедми "Народным новостям".
Рано или поздно они отреагируют. Если ответа не будет, спросите у Шойгу. У него есть несколько планов на этот счёт,
- отметил он.
Дипломат добавил, что у Штатов нет чёткого военного плана на случай конфронтации с Россией. Американцы обычно делают ставку на экономическое давление на "неугодные режимы". Но в данном случае они рискуют серьёзно просчитаться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



79
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 14:55
"А нас за шо?": Корнилов указал на абсурд в словах министра обороны Украины о России
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 09:15
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
10 декабря 2021, 07:00
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной провокации против России
09 декабря 2021, 04:45
В Киеве заговорили об уступках России, но тут же выставили условие
11 декабря 2021, 04:00
Авиакатастрофа 1966 года вызвала новые вопросы: Спустя полвека там нашли несметные богатства
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
08 декабря 2021, 07:45
"Озабоченный" Украиной Макрон вывел из себя жителей Франции: "Хватит!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.