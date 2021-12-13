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"У Шойгу есть несколько планов": Кедми рассказал о просчёте США с Россией
13 декабря 2021, 20:45 • 79 • Политика
Израильский дипломат, бывший сотрудник службы "Натив" Яков Кедми заявил о просчёте США в отношении России. По его словам, традиционная стратегия Вашингтона дала сбой. "У Шойгу есть несколько планов", - уверен эксперт.
Россию крайне беспокоят планы США разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности. Раньше это оружие было запрещено русско-американским соглашением - ДРСМД, однако впоследствии США вышли из договора. Россия пока сохраняет односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, надеясь на здравомыслие американских партнёров.
Если же партнёры здравомыслия не проявят, то у министра обороны России Сергея Шойгу есть пара запасных вариантов на этот случай, сказал Кедми "Народным новостям".
- отметил он.
Дипломат добавил, что у Штатов нет чёткого военного плана на случай конфронтации с Россией. Американцы обычно делают ставку на экономическое давление на "неугодные режимы". Но в данном случае они рискуют серьёзно просчитаться.
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