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"У русских есть силы сопротивляться, но...": Никита Михалков заявил о надвигающейся катастрофе

03 ноября 2020, 15:15  •  175 • Политика
Режиссёр Никита Михалков напомнил о высказываниях папы римского, подчеркнув: слова лидера Католической Церкви о меньшинствах лишний раз доказывают, что мир на пороге надвигающейся катастрофы. "У русских есть силы сопротивляться, но..." - отметил Михалков.
Глава карликового государства Ватикан Хорхе Марио Бергольо, именующий себя "папой римским Франциском", уже давно ничем не удивляет. Ради пиара и красивой картинки он уже мыл и лобызал ноги нелегальным мигрантам и малолетним преступникам, извинялся перед румынскими цыганами, иудеями, протестантами и гомосексуалистами. Вносил коррективы в Молитву Господню "Отче наш" и реформировал в либеральном духе католический Катехизис, изымая из него положения о допустимости смертной казни. Однако до октября 2020 года балансировал на грани. А тут... папа заявил о праве на однополые браки. Позже его представители пытались оправдаться, однако скандал уже было не остановить.
В эфире "Бесогона" Никита Михалков подчеркнул, что высказывания папы римского в том числе говорят об изменении ситуации в мире. Фактически Россия остаётся одним из немногих государств, где сохраняются истинные ценности. И мы должны полостью осознавать свою ответственность, понимая, что "у русских есть силы сопротивляться", ведь катастрофа приближается:
"Я и раньше так говорил, в предыдущем "Бесогоне", что мы действительно единственная страна в мире, не беря Китай, Индию, Африку... Единственная страна в Европе, которая хочет, может и должна защитить свои ценности. Свои христианские ценности, исторические, традиционные ценности. Больше это сделать некому сегодня. Покажите мне, кто ещё может? У кого есть силы сопротивляться тому, что происходит в мире? Ну, хорошо, разные мнения, разные сумасшествия, разные точки зрения... Но до последнего времени незыблемой в попытке сохранить образ человеческий оставалась христианская религия. И сегодня мы видим катастрофу надвигающуюся", - подчеркнул Никита Михалков, имея в виду под одним из проявлений катастрофы слова папы римского.
Полная версия программы доступна на официальном канале "Бесогона" на YouTube.

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