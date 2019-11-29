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"У России в Арктике право сильного": Рискнёт ли Америка разместить ядерное оружие на Севере?
29 ноября 2019, 19:24 • 30 • В мире
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов не исключил того, что после выхода из ДРСМД Америка захочет разместить своё ядерное оружие в том числе и в северных широтах. Дипломат отметил необходимость восстановления военно-политического диалога арктических государств для обсуждения вопросов так называемой "жёсткой" безопасности. Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что сегодня именно "у России в Арктике право сильного", и США это понимают.
Ради предотвращения любых возможных эскалаций на Севере Россия выступает "за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств для обсуждения вопросов так называемой "жёсткой" безопасности". Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
Он отметил, что для этого существует "эффективный механизм" в виде ежегодных саммитов начальников генеральных штабов ВС государств - членов Арктического совета.
Особые опасения дипломат высказывает в отношении Вашингтона, напомнив о самовольном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Напомним, Соединённые Штаты голословно обвинили Россию в якобы нарушении ДРСМД. Сам документ прекратил своё действие 2 августа. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Сейчас дипломат не исключает того, что после выхода из ДРСМД Америка рискнёт разместить ядерное оружие на Севере. По мнению Корчунова, "возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира, включая северные широты".
Чуть ранее директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik отметил, что "в Арктике Россия сейчас обладает таким правом сильного".
"И США прекрасно понимают, что Россия доминирует в Арктике и что возможности каким-либо образом этого не допустить сегодня нет", – отмечает эксперт, добавив, что наша страна "действует в рамках международных правил в Арктике" и нарушать их не собирается.
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