"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям

По мнению Сатановского, Зеленский, несомненно, откажется от выполнения "Минска", так как не подписывал эти соглашения и не видит от них пользы для себя. Ведь в Европе и Америке его "принимают таким, как есть" без всяких соглашений.

Кроме того, "вступать в драку с местными нацистами", которые категорически против мирного решения по Донбассу, украинский президент тоже не намерен.

"Донбасс ему ни в коей мере не интересен. Да и насчёт всей остальной Украины, судя по результатам его правления, есть вопросы. Команда его - шут на клоуне и дурак на придурке. Никаких шансов чем-то управлять", - написал политолог в Telegram.

Сатановский уверен, что Зеленский не боится реакции России и даже демонстративно её не уважает. Ведь украинский лидер знает, что Москва занята урегулированием вопросов в Сирии и завершением "Северного потока - 2", а значит, трогать его никто не станет.

"Так что под 75-летие Победы он нам много чего будет демонстрировать, не боясь адекватного ответа. Тех же мировых лидеров уговаривать в Москву не ехать. Тем более что обострения на Донбассе он не боится, полагая, что у России руки связаны", - отмечает политолог.

Эксперт также указал на усталость жителей Донбасса. По его словам, они ни в Россию не могут "уйти", ни на Украину вернуться, а такое "подвешенное" положение очень утомительно.

На фоне всего этого Сатановский интересуется, каким же станет ответ Москвы на вероятный выход Зеленского из "Минска".

"Полезно было бы заранее понять. Особенно украинскому президенту. Может, он тогда и попытался бы начать выполнять свои обязанности, как положено президенту хоть и плохонькой, но европейской страны", - добавил политолог.