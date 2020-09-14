"У России есть такие ракеты, и они опасны": Зачем британцев переключают на "Буревестник"

Глава британской военной разведки ранее назвал Россию и Китай в числе основных военных угроз для Лондона. Китая британцы боятся за самый большой в мире флот, приличный ядерный арсенал и отличные самолёты. Россию - за новейшие военные разработки. Больше всего Соединённое Королевство взволновали подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, впрочем, полагает, что эти заявления больше продиктованы стремлением отвлечь внимание общественности, чем страхом перед Россией.

Сегодня надо постоянно освежать информационные поводы, которые бы привлекли внимание и еще раз подчеркнули агрессивную сущность РФ. Эта задача, которую поставили соответствующие структуры, - пояснил он порталу Ura.ru.

По словам Кошкина, цель всех этих рассуждений про новейшие российские ракеты - выставить Москву агрессором и главной угрозой.