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"У России есть преимущество": Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина
07 августа 2020, 22:25 • 14 • Политика
Советник Путина оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже коронавируса". По его словам, в мрачных пророчествах основателя Microsoft нет ничего нового плюс у России есть значительная фора по сравнению с другими странами.
Основатель Microsoft Билл Гейтс предрёк, что в ближайшие десятилетия мир ждёт катастрофа, в 5 раз страшнее и смертоноснее коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идёт о глобальном изменении климата. Мрачный прогноз оценил советник президента России и специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
Он указал, что в озвученном прогнозе нет ничего принципиально нового. Оценки возможного ущерба от глобальных климатических изменений делались как на уровне отдельных стран, так и на уровне международных организаций. Эти оценки иногда разнятся между собой, но вывод всегда один и тот же - надо действовать прямо сейчас.
Вместе с тем Эдельгериев отметил, что Россия в этом плане в гораздо более выгодном положении, нежели другие страны. За счёт значительного потенциала повышения энергоэффективности затраты на тонну сокращённых выбросов будут существенно ниже.
Также он напомнил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий. То есть их внедрение выгодно производителям и помогает экономическому развитию.
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