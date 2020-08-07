"У России есть преимущество": Катастрофический прогноз Билла Гейтса оценил советник Путина

Основатель Microsoft Билл Гейтс предрёк, что в ближайшие десятилетия мир ждёт катастрофа, в 5 раз страшнее и смертоноснее коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идёт о глобальном изменении климата. Мрачный прогноз оценил советник президента России и специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Он указал, что в озвученном прогнозе нет ничего принципиально нового. Оценки возможного ущерба от глобальных климатических изменений делались как на уровне отдельных стран, так и на уровне международных организаций. Эти оценки иногда разнятся между собой, но вывод всегда один и тот же - надо действовать прямо сейчас.

Вместе с тем Эдельгериев отметил, что Россия в этом плане в гораздо более выгодном положении, нежели другие страны. За счёт значительного потенциала повышения энергоэффективности затраты на тонну сокращённых выбросов будут существенно ниже.

"Было доказано ещё при реализации Киотских проектов сокращения выбросов", - подчеркнул Эдельгериев.

Также он напомнил, что многие инновационные проекты позволяют сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий. То есть их внедрение выгодно производителям и помогает экономическому развитию.