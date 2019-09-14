"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен

Напомним, что на этой неделе Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, принятое в 2016 году, о расширении доступа компании "Газпром" к мощностям трубопровода OPAL. Сперва с иском об отмене в Европейский суд обратилась Польша, но ей было отказано; при этом аналогичный иск Украины был удовлетворён.

В итоге регулятор ФРГ - Федеральное сетевое агентство запретит "Газпрому" пользоваться дополнительно мощностями трубопровода. Теперь Россия может использовать не более 50% транзита. Запрет вступит в силу в 7:00 14 сентября, при этом он касается в том числе ранее забронированных мощностей.

Сообщая об этом в пресс-релизе, регулятор добавил: "У "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки". При этом в случае возможного нарушения ограничений российской компании грозят крупными штрафами.

Как напоминает РИА Новости, в Киеве решение суда назвали "приятным сюрпризом". По оценкам польской государственной энергокомпании, транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год. В России не исключают возможности обжаловать решение суда ЕС.