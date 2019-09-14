|
"У "Газпрома" есть альтернатива": Стало известно, когда поток газа из России по OPAL будет ограничен
14 сентября 2019, 04:24 • 144 • Политика
Стало известно, когда поток газа из России по трубопроводу OPAL будет ограничен из-за решения Европейского суда - это произойдёт утром 14 сентября. При этом в Германии не забыли напомнить: "У "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты".
Напомним, что на этой неделе Европейский суд отменил решение Еврокомиссии, принятое в 2016 году, о расширении доступа компании "Газпром" к мощностям трубопровода OPAL. Сперва с иском об отмене в Европейский суд обратилась Польша, но ей было отказано; при этом аналогичный иск Украины был удовлетворён.
В итоге регулятор ФРГ - Федеральное сетевое агентство запретит "Газпрому" пользоваться дополнительно мощностями трубопровода. Теперь Россия может использовать не более 50% транзита. Запрет вступит в силу в 7:00 14 сентября, при этом он касается в том числе ранее забронированных мощностей.
Сообщая об этом в пресс-релизе, регулятор добавил: "У "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки". При этом в случае возможного нарушения ограничений российской компании грозят крупными штрафами.
Как напоминает РИА Новости, в Киеве решение суда назвали "приятным сюрпризом". По оценкам польской государственной энергокомпании, транзит через Украину может вырасти на 12,5 миллиарда кубов в год. В России не исключают возможности обжаловать решение суда ЕС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
144
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 сентября 2019, 06:39
|
09 сентября 2019, 23:39
|
11 сентября 2019, 11:24
|
09 сентября 2019, 00:39
|
09 сентября 2019, 13:54
|
08 сентября 2019, 05:24
|
09 сентября 2019, 05:56