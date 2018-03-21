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"У Путина уже есть план атаки" - американцев готовят к войне с Россией
21 марта 2018, 03:09 • 71 • Политика
Все самые популярные американские ток-шоу в эти дни рассказывают о том, как "Путин убил оппонентов на выборах", и убеждают зрителей: президент России после победы 18 марта готовит новую атаку на США.
Кажется, ни одно американское ток-шоу накануне не обошлось без новостей о России и победе Владимира Путина на выборах. Мы уже рассказывали о "русском следе" в программах Стивена Кольбера и Джона Оливера. Теперь настал черед Джимми Киммела. Его оценка российских выборов не отличается оригинальностью. Как и другие коллеги по цеху, он настаивает на том, что голосование было нечестным.
Впрочем, для набора мы все равно включим его в обзор американских медиа, чтобы понимать, как показывают Россию в США.
Мантра о "гибели оппонентов" повторяется из раза в раз - в большинстве американских шоу. Нам понятно, что информация лжива и провокационна. Но что подумает обыватель в США? Так, по всей видимости, и создается образ "страшной России" и не менее страшного "тирана Путина". Тем временем Киммел продолжает.
Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.
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