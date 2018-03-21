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"У Путина уже есть план атаки" - американцев готовят к войне с Россией

21 марта 2018, 03:09  •  71 • Политика
Все самые популярные американские ток-шоу в эти дни рассказывают о том, как "Путин убил оппонентов на выборах", и убеждают зрителей: президент России после победы 18 марта готовит новую атаку на США.
Кажется, ни одно американское ток-шоу накануне не обошлось без новостей о России и победе Владимира Путина на выборах. Мы уже рассказывали о "русском следе" в программах Стивена Кольбера и Джона Оливера. Теперь настал черед Джимми Киммела. Его оценка российских выборов не отличается оригинальностью. Как и другие коллеги по цеху, он настаивает на том, что голосование было нечестным.
Впрочем, для набора мы все равно включим его в обзор американских медиа, чтобы понимать, как показывают Россию в США.
Поздравления лучшему другу Трампа - Владимиру Путину, с четвертым президентским сроком в России. Выиграл с сокрушительным успехом, - говорит Киммел. - Но, по совпадению, все его оппоненты погибли. В большинстве репортажей даже не упоминается, кто были его соперники, потому что значения это не имеет никакого.
Мантра о "гибели оппонентов" повторяется из раза в раз - в большинстве американских шоу. Нам понятно, что информация лжива и провокационна. Но что подумает обыватель в США? Так, по всей видимости, и создается образ "страшной России" и не менее страшного "тирана Путина". Тем временем Киммел продолжает.
Куча сообщений о вбросах на выборах в России. Многие записаны на камеры наблюдения. Вот этот чувак сует бюллетени, как будто голосует на American Idol, и никто не обращает на это внимания. А вот еще запись. Этот парень выигрывает очки за стиль. Он, как Дэвид Блэйн, достает и достает бюллетени и засовывает их. Ну что ж, Владимир Путин выиграл и теперь может сосредоточиться на следующих выборах - наших, - резюмирует ведущий, конечно, не рассказывая зрителю о реальном происхождении представленных видео.
Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.

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