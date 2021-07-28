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"У Путина проблемы?!" Сатановский ответил на выпад Байдена русской поговоркой
28 июля 2021, 14:10 • 253 • Политика
Политолог Евгений Сатановский оценил речь президента США Джозефа Байдена перед Национальной разведкой.
Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на выступление в офисе Национальной разведки США президента Джозефа Байдена.
- написал Сатановский в своем Telegram-канала.
Политолог отметил, что у него "встречный вопрос: а что есть у Байдена, как президента Соединённых Штатов?".
- отметил Сатановский.
"Венцом всего этого потока сознания (не будем из уважения к тяжёлому состоянию физического и психического здоровья престарелого американского президента называть это бредом, хотя именно на горячечный бред всё, что говорил Байден, было похоже больше всего) было заявление о том, что у Путина нет таких людей, как те, перед которыми Байден выступал и он (Путин) мечтал бы и был счастлив их иметь, да не суждено - они все в Америке, у Байдена. Ну, и, наверное, у Камалы Харрис", - иронизирует политолог.
Сатановский отмечает: "Бедная, бедная Америка. И бедный, бедный её президент. С его навязчивой, дошедшей до уровня мании, привычкой видеть во всём и за всем Россию, винить во всём Россию и ни на секунду не забывать о её президенте, который у него перед глазами явно стоит и в светлый день, и в тёмную ночь".
- добавил Сатановский.
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