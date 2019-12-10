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"У Путина машина как танк": Украинский депутат обиделся на французов, лебезящих перед русскими - источник
10 декабря 2019, 12:09 • 103 • В мире
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что к русским в Париже относились по-особенному. Даже условия для журналистов из России оказались лучше. Кроме того, Гончаренко обидело, как встречали кортеж Путина. Он заявил, что у президента России было "царское" сопровождение и машина по размерам как танк.
Депутат фракции "Европейская солидарность" обиделся на "особое отношение" к русским на саммите в Париже. Гончаренко убеждён, что это не встреча равных, а игра "два против одного при одном нейтральном". Депутат имел в виду Путина и Макрона против Зеленского.
Гончаренко заявил, что даже российскую прессу выделяют среди коллег. Депутат утверждает, что пресс-атташе буквально "бегал" за журналистами из России. Тогда как украинские корреспонденты стояли в длинной очереди.
"Украинские журналисты стояли в длинной очереди. Есть какое-то особенное отношение, оно очевидное. Даже в том, как подъезжал кортеж Путина, как они на это реагировали", - передаёт слова Гончаренко "Шарий.net".
По словам Гончаренко, кортежи остальных лидеров государств встречали спокойно. Однако когда появился Путин, "специальная полиция разгоняла всех".
"Кортеж у Путина - царский. Только пушки не хватает на машине, потому что она по размеру как танк", - сказал украинский депутат.
Напомним, что в Париже сегодня проходит саммит "нормандской четвёрки". В нём принимают участие президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Встреча посвящена дальнейшим шагам по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, лидерам стран предстоит коснуться и газового вопроса.
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