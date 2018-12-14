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"У Путина и без этого загруженный график": Эксперт о словах Болтона про невозможность встречи с Трампом
14 декабря 2018, 00:24 • 47 • Политика
Советник президента США Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем. "У Путина и без этого загруженный график", - прокомментировал слова американского чиновника политолог Алексей Мухин.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным невозможна, пока на свободу не отпустят арестованных за участие в Керченской провокации украинских моряков. Это высказывание прокомментировал глава Центра политической информации Алексей Мухин.
Он отметил, что встреча двух лидеров в очередной раз откладывается по надуманному поводу. Это, конечно, вызывает сожаление, но не более. Кроме того, у Путина сейчас нет особой нужды встречаться с Трампом. У президента России и без того загруженный график.
Он добавил, что в настоящий момент Россия не видит заинтересованности США во встрече глав государств. Как только она появится, тогда, может быть, Москва поддержит эти устремления.
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