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"У Путина и без этого загруженный график": Эксперт о словах Болтона про невозможность встречи с Трампом

14 декабря 2018, 00:24  •  47 • Политика
Советник президента США Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем. "У Путина и без этого загруженный график", - прокомментировал слова американского чиновника политолог Алексей Мухин.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным невозможна, пока на свободу не отпустят арестованных за участие в Керченской провокации украинских моряков. Это высказывание прокомментировал глава Центра политической информации Алексей Мухин.
Он отметил, что встреча двух лидеров в очередной раз откладывается по надуманному поводу. Это, конечно, вызывает сожаление, но не более. Кроме того, у Путина сейчас нет особой нужды встречаться с Трампом. У президента России и без того загруженный график.
"Тем более Трамп, встречаясь с Путиным, дает некие обещания и проговаривает некоторые вещи, а затем легко отказывается от своих слов", - сказал эксперт.
Он добавил, что в настоящий момент Россия не видит заинтересованности США во встрече глав государств. Как только она появится, тогда, может быть, Москва поддержит эти устремления.
"Российская сторона не видит заинтересованности США во встрече глав государств. От этого повестка дня подвисает. Как только этот интерес будет проявлен, Россия, возможно, его поддержит. Пока что встреча двух лидеров откладывается по надуманным поводам. Это вызывает сожаление, но не более того. У Владимира Путина достаточно загруженный график и без этого", - цитирует RT слова Алексея Мухина

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