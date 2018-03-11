"У Путина что-то есть на Трампа" - журналистка NBC оправдала надежды демократов в США

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У Владимира Путина есть "какая-то информация" о Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы предавать огласке, заявила журналистка NBC Мегин Келли.

Журналистка NBC Мегин Келли заявила, что у президента России Владимира Путина имеется "какая-то информация" о президенте США Дональде Трампе. Напомним, Келли взяла интервью у Путина сразу после послания Федеральному Собранию. Ранее Кремль опубликовал полный текст беседы.

Келли не думает, что Трамп нравится Путину.

"Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа", - цитирует слова Келли The Hill.

Откуда такие выводы, Мегин Келли не уточнила. Она лишь отметила, что не связывает "какую-то информацию" со скандальным досье на Трампа, о котором часто говорят в американских средствах массовой информации. Келли думает, что сведения могут быть связаны с бизнесом Трампа - возможно, "речь идет о деньгах" из 1990-х годов и "его (Трампа - ред.) активах здесь, в США", резюмирует журналистка.

Напомним, в США многие месяцы ведется расследование так называемого вмешательства России в американские выборы. В течение всего периода расследования так и не были предоставлены доказательства вмешательства. Россия неоднократно указывала на то, что не вмешивается в дела других стран. Тем не менее немалую часть интервью Келли посвятила вопросам об этой части отношений России и США.