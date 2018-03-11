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"У Путина что-то есть на Трампа" - журналистка NBC оправдала надежды демократов в США
11 марта 2018, 12:24 • 405 • Политика
У Владимира Путина есть "какая-то информация" о Дональде Трампе, которую американский президент не хотел бы предавать огласке, заявила журналистка NBC Мегин Келли.
Журналистка NBC Мегин Келли заявила, что у президента России Владимира Путина имеется "какая-то информация" о президенте США Дональде Трампе. Напомним, Келли взяла интервью у Путина сразу после послания Федеральному Собранию. Ранее Кремль опубликовал полный текст беседы.
Келли не думает, что Трамп нравится Путину.
Откуда такие выводы, Мегин Келли не уточнила. Она лишь отметила, что не связывает "какую-то информацию" со скандальным досье на Трампа, о котором часто говорят в американских средствах массовой информации. Келли думает, что сведения могут быть связаны с бизнесом Трампа - возможно, "речь идет о деньгах" из 1990-х годов и "его (Трампа - ред.) активах здесь, в США", резюмирует журналистка.
Напомним, в США многие месяцы ведется расследование так называемого вмешательства России в американские выборы. В течение всего периода расследования так и не были предоставлены доказательства вмешательства. Россия неоднократно указывала на то, что не вмешивается в дела других стран. Тем не менее немалую часть интервью Келли посвятила вопросам об этой части отношений России и США.
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