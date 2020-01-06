"У поляков просветление": В Сети высмеяли запоздалую реакцию Польши на заявление украинского МИД о "героизме" Бандеры

В Израиле и Польше выразили беспокойство в связи с бандеризацией Украины. Польский посол Бартош Цихоцкий и израильский дипломат Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведённое 1 января в украинских городах, а также чествования других нацистских коллаборантов.

На это пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко ответила, что каждый народ сам выбирает себе героев. По её мнению, украинцы имеют право чествовать, кого захотят. В посольстве Польши сказали, что осуждают такую позицию.

Однако представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник напомнил, что такие заявления разные украинские политики делают уже несколько лет. ​​"У поляков просветление, они шокированы ответом спикера украинского МИД на возмущённое письмо министров иностранных дел Польши и Израиля", - иронично прокомментировал Мирошник в своём Telegram-канале.

"Спустя как минимум шесть лет таких шабашей, в польском МИД изумлённо отмечают, "что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов". Ну, украинский МИД за последние годы и не такое заявлял", - написал Родион Мирошник.

Эксперт считает, что европейцы только сейчас заметили, "какого монстра они вскормили".