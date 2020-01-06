|
"У поляков просветление": В Сети высмеяли запоздалую реакцию Польши на заявление украинского МИД о "героизме" Бандеры
06 января 2020, 17:24 • 149 • В мире
Посольство Польши осудило ответ украинских коллег о Бандере. До этого в Израиле и Польше выразили беспокойство из-за бандеризации Украины. Однако пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко безапелляционно заявила, что каждый народ сам выбирает своих героев. В Сети высмеяли реакцию польского МИД и напомнили, что они поздно спохватились: такие заявления разные украинские политики делают уже много лет. "У поляков просветление", - написал представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
В Израиле и Польше выразили беспокойство в связи с бандеризацией Украины. Польский посол Бартош Цихоцкий и израильский дипломат Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведённое 1 января в украинских городах, а также чествования других нацистских коллаборантов.
На это пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко ответила, что каждый народ сам выбирает себе героев. По её мнению, украинцы имеют право чествовать, кого захотят. В посольстве Польши сказали, что осуждают такую позицию.
Однако представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник напомнил, что такие заявления разные украинские политики делают уже несколько лет. "У поляков просветление, они шокированы ответом спикера украинского МИД на возмущённое письмо министров иностранных дел Польши и Израиля", - иронично прокомментировал Мирошник в своём Telegram-канале.
"Спустя как минимум шесть лет таких шабашей, в польском МИД изумлённо отмечают, "что украинская дипломатия к национальным героям причисляет идеологов украинского интегрального национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов". Ну, украинский МИД за последние годы и не такое заявлял", - написал Родион Мирошник.
Эксперт считает, что европейцы только сейчас заметили, "какого монстра они вскормили".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
149
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2020, 00:54
|
01 января 2020, 17:09
|
03 января 2020, 13:12
|
02 января 2020, 06:09
|
05 января 2020, 02:24
|
03 января 2020, 01:39
|
01 января 2020, 23:39