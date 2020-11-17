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"У поляков что-то не складывается": Русофобов в Варшаве поймали на противоречии

17 ноября 2020, 02:05  •  82 • Политика
Русофобов в Варшаве поймали на внутреннем противоречии. Польские власти обвиняют Россию в том, что делают сами.
Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина в адрес России. Последний заявил, что Москва якобы развязала против Варшавы информационную войну и теперь пытается выставить страну в максимально невыгодном свете для Евросоюза.
Ищенко обратил внимание, что все высказываемые польской стороной обвинения применимы к ней самой. По его словам, именно Варшава начала информационную кампанию против России. Именно она регулярно делает антироссийские выпады по самым разным поводам, а иногда и без повода вовсе.
Польша ведёт с Россией информационную войну. Она эту войну сама начала и сейчас бьётся в истерике. Это значит, что-то у поляков не складывается, - отметил политолог в разговоре с Nation News.
Противодействие России выражается не только на словах, но и на деле. Ищенко напомнил, как Польша раскачала белорусский майдан в попытке привести к власти антироссийских политиков и создать новый очаг нестабильности возле РФ.

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