"У поляков что-то не складывается": Русофобов в Варшаве поймали на противоречии

Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко, комментируя слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина в адрес России. Последний заявил, что Москва якобы развязала против Варшавы информационную войну и теперь пытается выставить страну в максимально невыгодном свете для Евросоюза.

Ищенко обратил внимание, что все высказываемые польской стороной обвинения применимы к ней самой. По его словам, именно Варшава начала информационную кампанию против России. Именно она регулярно делает антироссийские выпады по самым разным поводам, а иногда и без повода вовсе.

Польша ведёт с Россией информационную войну. Она эту войну сама начала и сейчас бьётся в истерике. Это значит, что-то у поляков не складывается, - отметил политолог в разговоре с Nation News.

Противодействие России выражается не только на словах, но и на деле. Ищенко напомнил, как Польша раскачала белорусский майдан в попытке привести к власти антироссийских политиков и создать новый очаг нестабильности возле РФ.