"У победы много отцов": Кремль ответил на хвастовство Трампа словами Кеннеди

Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, отметил, что "поражение - всегда сирота", напомнив слова 35-го президента США Джона Кеннеди, сказанные им по поводу провала высадки американского десанта на Кубе в 1961 году.

"Мы же с вами знаем: поражение, оно всегда сирота, а у победы много отцов", - с улыбкой сказал он журналистам.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, линия, которую сейчас выбрал Белый дом, не слишком прямая - "не совсем кратчайшая линия между точками А и Б. При этом она может внезапно видоизменяться, варьироваться, менять направления - и все это происходит достаточно неожиданно.

"Поэтому иногда многим странам, в том числе и нам, очень трудно объяснять и для себя, и для своих партнеров мотивы, по которым принимались те или иные решения в Вашингтоне", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, президент США неоднократно заявлял о том, что победа над "Исламским государством" (террористическая группироввка, запрещенная на территории России решением Верховного суда) принадлежит ему лично и США.

Одно из самых громких его заявлений по этому поводу было сделано еще два года назад. "Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке", - сказал Трамп, добавив, что американские военные "преследуют исламистов "так же быстро, как они распространяются".