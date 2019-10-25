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"У победы много отцов": Кремль ответил на хвастовство Трампа словами Кеннеди
25 октября 2019, 08:24 • 74 • Политика
На попытки Трампа объявить себя единоличным "автором" урегулирования сирийского конфликта пресс-секретарь президента России ответил с иронией: "Мы же знаем, у победы много отцов", напомнив известную фразу Кеннеди.
Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера, отметил, что "поражение - всегда сирота", напомнив слова 35-го президента США Джона Кеннеди, сказанные им по поводу провала высадки американского десанта на Кубе в 1961 году.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, линия, которую сейчас выбрал Белый дом, не слишком прямая - "не совсем кратчайшая линия между точками А и Б. При этом она может внезапно видоизменяться, варьироваться, менять направления - и все это происходит достаточно неожиданно.
Напомним, президент США неоднократно заявлял о том, что победа над "Исламским государством" (террористическая группироввка, запрещенная на территории России решением Верховного суда) принадлежит ему лично и США.
Одно из самых громких его заявлений по этому поводу было сделано еще два года назад. "Мы победили в Сирии, мы победили в Ираке", - сказал Трамп, добавив, что американские военные "преследуют исламистов "так же быстро, как они распространяются".
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