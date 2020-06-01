"У них же нет достойной песни": Вокалист "Землян" разрешил Маску петь "Траву у дома"

Вокалист группы "Земляне" Сергей Скачков отреагировал на deepfake с Илоном Маском на хит группы "Трава у дома".

"Молодцы, у них же нет достойной песни. Пускай поют нашу. У них нет ничего подобного, у нас есть песня, а у них нет. Пускай все поют: китайцы, японцы", - приводятся слова музыканта в Telegram-канале "Мюсли Лаврова".

Напомним, что после успешного запуска Crew Dragon в России внезапно получило вирусную популярность видео, на котором Илон Маск "исполняет" хит ВИА "Земляне" о космодроме. "Но снится нам трава, трава-а-а у дома-а-а", - напевает в ролике изобретатель, очевидно, радуясь своему долгожданному успеху.

Видео, конечно, является дипфейком, то есть искусно смонтированным фейком, практически не вызывающим сомнения в подлинности. Но сегодня эта песня как никогда в тему, поэтому ролик набирает тысячи просмотров на YouTube и в соцсетях.