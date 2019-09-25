"У них тоже отопление не включили?": Иванка Трамп незатейливой рубашкой переключила взгляды на себя в ГА ООН

Неброский деловой наряд дочери президента США Иванки Трамп произвел фурор в Сети. Пользователей обескуражил внешний вид деятельной дочери Трампа.

Некоторые восхищались политической деятельностью дочери американского президента, другие — сочли, что Иванка опозорилась, заявившись в таком виде в штаб-квартиру ООН.

Причиной пересудов стала облегающая шелковая рубашка лавандового цвета, подчёркивающая выдающуюся грудь Иванки. Некоторые комментаторы сочли, что женщина забыла надеть нижнее белье, другие со смешком допустили, что в ООН попросту холодно.

Скриншот twitter.com/dimsmirnov175

"У них тоже отопление не включили?" – написал в Twitter YorpRus.

"Глядя на некоторые детали фото, могу сделать выводы, что там холодно. Собянин, включи уже им отопление!" - добавил Mazanov_Azer.

"А давайте её после Трампа изберем? Мне нравится!" – выдвинул дерзкую идею пользователь под ником MihChiSaint.