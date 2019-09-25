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"У них тоже отопление не включили?": Иванка Трамп незатейливой рубашкой переключила взгляды на себя в ГА ООН
25 сентября 2019, 00:24 • 86 • В мире
Дочь американского президента Иванка Трамп произвела фурор в Генассамблее ООН. Несмотря на деловой и элегантный наряд, женщина обратила взоры присутствовавших гостей и журналистов на себя. В Рунете этот казус с нарядом Иванки восприняли иронично: "У них тоже отопление не включили?"
Неброский деловой наряд дочери президента США Иванки Трамп произвел фурор в Сети. Пользователей обескуражил внешний вид деятельной дочери Трампа.
Некоторые восхищались политической деятельностью дочери американского президента, другие — сочли, что Иванка опозорилась, заявившись в таком виде в штаб-квартиру ООН.
Причиной пересудов стала облегающая шелковая рубашка лавандового цвета, подчёркивающая выдающуюся грудь Иванки. Некоторые комментаторы сочли, что женщина забыла надеть нижнее белье, другие со смешком допустили, что в ООН попросту холодно.
Скриншот twitter.com/dimsmirnov175
"У них тоже отопление не включили?" – написал в Twitter YorpRus.
"Глядя на некоторые детали фото, могу сделать выводы, что там холодно. Собянин, включи уже им отопление!" - добавил Mazanov_Azer.
"А давайте её после Трампа изберем? Мне нравится!" – выдвинул дерзкую идею пользователь под ником MihChiSaint.
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