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"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу

09 мая 2019, 08:09  •  409 • Политика
Крымский мост по-прежнему не дает покоя украинцам, которые то и дело пытаются убедить кого-нибудь в провале грандиозного проекта. Недавно переправу "опустошили", причем сделав снимки… с нижнего ракурса. "У них рентгеновское зрение", - потешились комментаторы над авторами фотографий.
О том, что сделанные неким пользователем и выложенные в твиттер странные фотографии подхватили украинские СМИ, пишет портал Дни.ру. На основании снимков, сделанных с ракурса снизу (то есть проезжая часть моста не видна), украинские журналисты наперебой принялись утверждать, что переправа пустует.
Дальше – больше. "Аналогичная ситуация – и с кораблями в этом районе", – поспешило сообщить издание "Обозреватель", известное своей русофобской позицией.
Однако комментаторы подняли авторов снимка и его последователей на смех. К примеру, пользователь под ником ШуриК сыронизировал, что каждый украинец, видимо, одарен рентгеновским зрением и потому видит отсутствие машин на мосту даже через бетон.
"Уже даже не получилось с нормального ракурса снять мост, т.к. на нем всегда есть и фуры и авто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – прим. ред.)", – отметил Владимир Фигурин.
Но украинцам хоть плюй в глаза – все божья роса. Они подхватывают любую сомнительную информацию про Крымский мост и радостно смакуют самые нелепые фейки.
Заявления, что по трассе никто не ездит – откровенная ложь, уверяют россияне. Так, севастопольский блогер Алена Бардовская отметила, что Крымским мостом активно пользуются туристы.
Сами за себя говорят показатели трафика по переправе. Дорожные службы зафиксировали, что только 1 мая по Крымскому мосту проехали 20 тысяч автомобилей. Всего за первые майские праздники на переправе побывали около 100 тысяч транспортных средств.
Автомобильную часть Крымского моста запустили в мае прошлого года. С тех пор по ней проехало почти пять миллионов автомобилей. Совсем скоро на переправе появится железная дорога.

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