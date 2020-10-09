"У них просто нет шансов": Создатель "Новичка" готов уделать любого западного учёного за Навального

Доктор химических наук, химик-синтетик, технолог, биохимик, генеральный директор ООО МТПО "Интер-Вита", один из создателей "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал свою готовность к дискуссии с западными экспертами по ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее он заявил в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым, что готов "раздавить" зарубежных специалистов, которые настаивают на версии "отравления" блогера, "как тараканов".

В интервью Царьграду Ринк пояснил, что совершенно уверен в отсутствии каких-либо опасных токсинов в анализах Навального.

Они [западные эксперты] оказались ещё дурнее, чем я думал. Там указывают на какие-то фрагменты, которые вообще не относятся к системе отравляющих веществ. Если бы я знал точно, как выглядят эти элементы, я бы, конечно, однозначно сказал, в какой области они могут использоваться и какие вещества их родоначальники. Однако они по-прежнему не дают точных формул. Но заранее очевидно, что это нетоксичные вещи. Они по своей структуре никакого отношения к высокотоксичным веществам не имеют. Вот и всё, - подчеркнул биохимик.

Он добавил, что абсолютно уверен в своих знаниях и понимает, как чётко и аргументированно разбить выводы иностранных экспертов.