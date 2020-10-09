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"У них просто нет шансов": Создатель "Новичка" готов уделать любого западного учёного за Навального
09 октября 2020, 16:35 • 133 • Политика
Создатель "Новичка" Леонид Ринк готов уделать любого западного учёного за Алексея Навального: "У них просто нет шансов". Он пояснил, что совершенно уверен в отсутствии каких-либо опасных токсинов в анализах Навального и знает, как это чётко и аргументированно доказать.
Доктор химических наук, химик-синтетик, технолог, биохимик, генеральный директор ООО МТПО "Интер-Вита", один из создателей "Новичка" Леонид Ринк прокомментировал свою готовность к дискуссии с западными экспертами по ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Ранее он заявил в беседе с журналистом Дмитрием Киселёвым, что готов "раздавить" зарубежных специалистов, которые настаивают на версии "отравления" блогера, "как тараканов".
В интервью Царьграду Ринк пояснил, что совершенно уверен в отсутствии каких-либо опасных токсинов в анализах Навального.
Он добавил, что абсолютно уверен в своих знаниях и понимает, как чётко и аргументированно разбить выводы иностранных экспертов.
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