"У них преимущество в два очка": Трамп призвал "жалкую ФРС" снизить процентную ставку до уровня стран-конкурентов

Об этом Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, назвав при этом саму ФРС "жалкой". По его мнению, ФСР должна занять "лидирующую позицию".

"Наша жалкая, медлительная ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который слишком быстро поднял ставку и слишком поздно снизил, должна сократить уровень ставки до уровня наших стран-конкурентов. Теперь у них есть преимущество в два очка с ещё большей валютной помощью", - написал он.

Напомним, 3 марта ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку из-за коронавируса. Как говорится в сообщении регулятора, коронавирус представляет собой эволюционирующий риск для экономики, в этой связи было принято решение снизить ставку на 0,5 процентного пункта.

Как сообщает Reuters, экстренные действия ФРС говорят о необходимости неотложных мер для предотвращения глобальной рецессии. Отметим, что изначально решение о пересмотре ставки планировалось принять на заседании 17-18 марта.