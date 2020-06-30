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"У них полный арсенал ракетных систем": США "узнали" о секретной ядерной программе Китая
30 июня 2020, 23:00 • 82 • Политика
Разведка США сообщила о масштабной секретной ядерной программе Китая. "Как ни крути, у них полный арсенал ракетных систем", - заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Разведка США получила доказательства того, что Китай проводит секретные масштабные ядерные испытания. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции с представителями НАТО, которая прошла на минувшей неделе.
Он утверждает, что спутники-шпионы США зафиксировали значительное наращивание темпов выпуска вооружений в Китае. Речь идёт о различных видах ракетных систем малой, средней и большой дальности, баллистических ракетах, межконтинентальных баллистических ракетах, дорожно-мобильных и железнодорожно-мобильных ракетах.
Американский чиновник утверждает, что Китай стремится догнать Россию и США по уровню ядерного потенциала. Он добавил, будет ли ядерный паритет качественным или количественным, китайскую сторону якобы не волнует.
Напомним, что разведка США уже не раз выступала с ложными обвинениями в адрес неугодных стран. Все помнят фейки о наличии оружия массового поражения в Ираке и Сирии, а также беспочвенные обвинения в адрес Ирана и России, даже несмотря на предъявленные доказательства лживости этих обвинений.
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