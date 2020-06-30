"У них полный арсенал ракетных систем": США "узнали" о секретной ядерной программе Китая

Разведка США получила доказательства того, что Китай проводит секретные масштабные ядерные испытания. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции с представителями НАТО, которая прошла на минувшей неделе.

Он утверждает, что спутники-шпионы США зафиксировали значительное наращивание темпов выпуска вооружений в Китае. Речь идёт о различных видах ракетных систем малой, средней и большой дальности, баллистических ракетах, межконтинентальных баллистических ракетах, дорожно-мобильных и железнодорожно-мобильных ракетах.

"Вы должны взглянуть на то, что они делают в Лобноре, где они фактически перешли к круглогодичной деятельности", - цитирует The Times слова спецпредставителя президента США.

Американский чиновник утверждает, что Китай стремится догнать Россию и США по уровню ядерного потенциала. Он добавил, будет ли ядерный паритет качественным или количественным, китайскую сторону якобы не волнует.

"Как ни крути, у них полный арсенал ракетных систем", - отметил чиновник США.

Напомним, что разведка США уже не раз выступала с ложными обвинениями в адрес неугодных стран. Все помнят фейки о наличии оружия массового поражения в Ираке и Сирии, а также беспочвенные обвинения в адрес Ирана и России, даже несмотря на предъявленные доказательства лживости этих обвинений.