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"У них полный арсенал ракетных систем": США "узнали" о секретной ядерной программе Китая

30 июня 2020, 23:00  •  82 • Политика
Разведка США сообщила о масштабной секретной ядерной программе Китая. "Как ни крути, у них полный арсенал ракетных систем", - заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Разведка США получила доказательства того, что Китай проводит секретные масштабные ядерные испытания. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на видеоконференции с представителями НАТО, которая прошла на минувшей неделе.
Он утверждает, что спутники-шпионы США зафиксировали значительное наращивание темпов выпуска вооружений в Китае. Речь идёт о различных видах ракетных систем малой, средней и большой дальности, баллистических ракетах, межконтинентальных баллистических ракетах, дорожно-мобильных и железнодорожно-мобильных ракетах.
"Вы должны взглянуть на то, что они делают в Лобноре, где они фактически перешли к круглогодичной деятельности", - цитирует The Times слова спецпредставителя президента США.
Американский чиновник утверждает, что Китай стремится догнать Россию и США по уровню ядерного потенциала. Он добавил, будет ли ядерный паритет качественным или количественным, китайскую сторону якобы не волнует.
"Как ни крути, у них полный арсенал ракетных систем", - отметил чиновник США.
Напомним, что разведка США уже не раз выступала с ложными обвинениями в адрес неугодных стран. Все помнят фейки о наличии оружия массового поражения в Ираке и Сирии, а также беспочвенные обвинения в адрес Ирана и России, даже несмотря на предъявленные доказательства лживости этих обвинений.

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