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"У них нет технологической базы": Эксперт о попытках Франции разработать гиперзвуковое оружие

06 февраля 2019, 18:24  •  50 • Политика
Бывший начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России полковник Сергей Хатылев заявил Царьграду, что современная Франция не имеет достаточного технического задела, чтобы, взявшись за разработку гиперзвукового оружия, достигнуть уровня российских ракет. "У них нет технологической базы, заделов..." — отметил он.
Напомним, что ранее издание National Interest сообщило, что Франция планирует в течение пяти ближайших лет разработать собственное гиперзвуковое оружие. Издание утверждает, что проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и сможет разгоняться до скорости, приблизительно равной 6000 километрам в час.
Сергей Хатылев считает эти прогнозы и оценки несколько преждевременными. Франция, считает он, просто не обладает потенциалом, чтобы сравниться в разработке гиперзвукового вооружения с Россией или даже с Китаем и США.
"У них нет технологической базы, заделов, чтобы сразу выйти на уровень "Кинжала", или "Сармата", или тем более наших современных разработок, которые были заявлены и которые стоят в задачах Минобороны", — заявил эксперт.
Настрой Франции разрабатывать гиперзвуковое вооружение является больше политическим жестом.
"Вы слышали все эти выступления политиков. С одной стороны, им нужно поддержать США и выступить против России, против того, что она якобы нарушает договор по РСМД, — отметил эксперт. — С другой стороны, им необходимо противодействовать "угрозе", которую якобы представляет собой Россия после размещения своих ракетных средств и разработки в европейской части страны. Все же под их действие подпадает территория европейских стран".

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