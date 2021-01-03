"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика

Возле могилы легендарного русского разведчика Николая Кузнецова обнаружили подкоп. Как считают в полиции, вандалы хотели похитить останки героя Великой Отечественной войны.Неизвестные вандалы устроили подкоп под могилу героя Великой Отечественной войны, легендарного русского разведчика Николая Кузнецова. Он похоронен на Холме Славы во Львове. Подкоп обнаружил прохожий, который тут же вызвал полицию. Делом занялись правоохранители, но на официальном сайте львовской полиции никакой информации об этом нет, зато о происшествии рассказало местное интернет-издание Zaxid.net.Подкоп обнаружили на клумбе, расположенной позади памятника. Яму прикрыли доской. Вероятно, вандалы хотели похитить останки советского героя или - что тоже может быть - взорвать могилу. Сейчас подкоп засыпали, следов земляных работ почти не осталось. В полиции пообещали отчитаться о расследовании чуть позже."Небратья верны себе. Во Львове хотели похитить останки и уничтожить могилу разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова на Холме Славы", - заметил по этому поводу Армен Гаспарян.Его поддержали коллеги из Telegram-канала "Русский тарантасъ". Военкор Дмитрий Стешин отметил, что "их" уже не перевоспитать."У них нет днища, понимаете? Это не вылечить переубеждением, воспитанием, тихой задушевной православной беседой... Ничего не выйдет", - написал Стешин.