"У них не будет ядерного оружия": Трамп заявил о возможности новой сделки по Ирану

Американский президент не сомневается в том, что Иран "хочет вести переговоры". И сбитый иранцами американский беспилотник - "сигнал к таким переговорам" и говорит о желании Тегерана "заключить новую сделку". При этом, уверен американский лидер, Иран "не собирается иметь ядерное оружие". Причина этого кроется в том, что иранским лидерам не нравится нынешнее положение страны.

"Их экономика абсолютно разрушена. И я думаю, что они хотят вести переговоры", - заявил Трамп в эфире NBC News.

Также американский лидер озвучил условия, на которых он готов заключить новую ядерную сделку по Ирану. Первое - у Тегерана не должно быть ядерного оружия, второе - иранцы должны разрешить США проинспектировать все свои ядерные объекты.

Ранее американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter пообещал Тегерану снять с него санкции и сделать процветающей страной в обмен на то, что у страны не будет ядерного оружия. "Сделаем Иран снова великим", - выдвинул уже знакомый многим лозунг Трамп.

При этом ранее в том же твите американский лидер анонсировал новые санкции против Ирана, которые, по его словам, введут в понедельник. При этом он заявил, что хочет стать лучшим другом этой страны и что он "с нетерпением" ждет того дня, когда санкции будут сняты и Иран снова станет процветать.