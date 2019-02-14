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"У них даже больше шансов вступить в Евросоюз": Климкину в России посоветовали не вспоминать о марсианах

14 февраля 2019, 21:24  •  121 • В мире
Главе украинского МИД Павлу Климкину ответили на его хамское заявление по поводу российских наблюдателей. По его словам, у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у граждан РФ. В Сети пикировали украинцу, что у марсиан даже больше шансов вступить в ЕС, чем у Незалежной.
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у российских представителей. Так в Киеве отреагировали на то, что МИД России направил наших представителей в состав краткосрочной миссии ОБСЕ для наблюдения за ходом выборов президента в Незалежной.
В ведомстве подчеркнули, что запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.
"У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ", - заявил Климкин.
В ответ на это последовала аналогичная реакция из России. В Сети граждане отмечают, что украинцам в таком случае не следует заикаться по поводу вступления в ЕС, поскольку у марсиан гораздо больше шансов.
"Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины", - пишут пользователи в Сети.
Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у россиян.
Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины.
— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 14 февраля 2019 г.

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