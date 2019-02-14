"У них даже больше шансов вступить в Евросоюз": Климкину в России посоветовали не вспоминать о марсианах

Главе украинского МИД Павлу Климкину ответили на его хамское заявление по поводу российских наблюдателей. По его словам, у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у граждан РФ. В Сети пикировали украинцу, что у марсиан даже больше шансов вступить в ЕС, чем у Незалежной.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами на Украине, чем у российских представителей. Так в Киеве отреагировали на то, что МИД России направил наших представителей в состав краткосрочной миссии ОБСЕ для наблюдения за ходом выборов президента в Незалежной.

В ведомстве подчеркнули, что запрос поступил от БДИПЧ ОБСЕ.

"У марсиан больше шансов понаблюдать за выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ", - заявил Климкин.

В ответ на это последовала аналогичная реакция из России. В Сети граждане отмечают, что украинцам в таком случае не следует заикаться по поводу вступления в ЕС, поскольку у марсиан гораздо больше шансов.

"Да, марсиане вообще успешные ребята. У них и вступить в Евросоюз тоже больше шансов. Чем у Украины", - пишут пользователи в Сети.