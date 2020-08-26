"У неё можно купить подержанную машину, но...": Шведы сравнили Тихановскую с Лукашенко

Светлана Тихановская, несмотря на все свои человеческие качества, никогда не смогла бы стать настоящим политиком уровня Лукашенко. К такому выводу пришли авторы шведской Dagens Nyheter. А всё потому, что она сама эту борьбу не выбирала и президентом на самом деле быть не хочет, в чём неоднократно признавалась.

Так получилось, что Светлана Тихановская олицетворяет собой борьбу за справедливость в Белоруссии, хотя эта роль совершенно ей не подходит, пишут шведы. Они называют её полной противоположностью Лукашенко, но при этом "смешной" и "неопасной": мол, именно поэтому белорусский лидер допустил её к участию в выборах, не видя в ней конкурента.

Автор подчёркивает, что Тихановская не умеет и не любит выступать на публике и выглядит неуверенной. А если и выступает, то всегда упоминает своего мужа, который куда лучше справился бы с ролью лидера оппозиции.

Сравнение с Жанной Д`Арк автор Dagens Nyheter считает неуместным: французская святая сама решила пойти на войну, а Тихановская даже голосовать не ходила и вообще о политике даже не мечтала.

Журналист также признаёт, что чисто внешне Тихановская гораздо привлекательнее пожилого Лукашенко. Но тем не менее она очень слабый политик, которому просто не под силу да и не хочется управлять страной.

У кого было бы надёжнее покупать подержанную машину? Никаких сомнений в этом нет. Но зачем избирателям Тихановская? Конечно, она добросовестная и честная. Но при всём желании интересным политиком её не назовёшь,

- резюмирует автор.

Он подчёркивает, что большинство белорусов тоже это понимают, поэтому относятся к Светлане Тихановской не как к человеку, а как к символу.