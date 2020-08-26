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"У неё можно купить подержанную машину, но...": Шведы сравнили Тихановскую с Лукашенко
26 августа 2020, 16:35 • 243 • Политика
Шведские журналисты оценили Светлану Тихановскую как политика, сравнив её с Александром Лукашенко. Выяснилось, что Тихановская, хоть и выглядит на фоне действующего президента милой, честной и миролюбивой, как политик всё же неинтересна: "У неё можно купить подержанную машину, но..."
Светлана Тихановская, несмотря на все свои человеческие качества, никогда не смогла бы стать настоящим политиком уровня Лукашенко. К такому выводу пришли авторы шведской Dagens Nyheter. А всё потому, что она сама эту борьбу не выбирала и президентом на самом деле быть не хочет, в чём неоднократно признавалась.
Так получилось, что Светлана Тихановская олицетворяет собой борьбу за справедливость в Белоруссии, хотя эта роль совершенно ей не подходит, пишут шведы. Они называют её полной противоположностью Лукашенко, но при этом "смешной" и "неопасной": мол, именно поэтому белорусский лидер допустил её к участию в выборах, не видя в ней конкурента.
Автор подчёркивает, что Тихановская не умеет и не любит выступать на публике и выглядит неуверенной. А если и выступает, то всегда упоминает своего мужа, который куда лучше справился бы с ролью лидера оппозиции.
Сравнение с Жанной Д`Арк автор Dagens Nyheter считает неуместным: французская святая сама решила пойти на войну, а Тихановская даже голосовать не ходила и вообще о политике даже не мечтала.
Журналист также признаёт, что чисто внешне Тихановская гораздо привлекательнее пожилого Лукашенко. Но тем не менее она очень слабый политик, которому просто не под силу да и не хочется управлять страной.
- резюмирует автор.
Он подчёркивает, что большинство белорусов тоже это понимают, поэтому относятся к Светлане Тихановской не как к человеку, а как к символу.
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