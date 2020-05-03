"У нескольких чиновников федерального уровня заподозрили коронавирус". Кто делает громкие заявления?

В Сети и Telegram-каналах появилась информация о том, что коронавирус якобы могли подхватить не только премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минстроя Владимир Якушев, но и другие чиновники федерального уровня.

Информацию первоначально опубликовали авторы канала "ГлавМедиа". Но других подтверждений слухов не было.

"Как минимум шестеро чиновников (около) федерального уровня находятся под подозрением на заражение коронавирусом", - указано в заявлении.

При этом РИА Новости передаёт, что руководящий состав Минстроя РФ сдал тесты на коронавирусную инфекцию, однако COVID-19 выявили только у Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Ранее стало известно о госпитализации Владимира Якушева. Однако политик продолжает находиться на связи. Также в больницу был доставлен и премьер Мишустин.

Фото: ГлавМедиа/Телеграм