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"У нескольких чиновников федерального уровня заподозрили коронавирус". Кто делает громкие заявления?
03 мая 2020, 10:10 • 152 • Политика
В социальных сетях появились громкие заявления о том, что "у нескольких чиновников федерального уровня заподозрили коронавирус". Однако официальные источники в России пока не отреагировали на ситуацию.
В Сети и Telegram-каналах появилась информация о том, что коронавирус якобы могли подхватить не только премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минстроя Владимир Якушев, но и другие чиновники федерального уровня.
Информацию первоначально опубликовали авторы канала "ГлавМедиа". Но других подтверждений слухов не было.
"Как минимум шестеро чиновников (около) федерального уровня находятся под подозрением на заражение коронавирусом", - указано в заявлении.
При этом РИА Новости передаёт, что руководящий состав Минстроя РФ сдал тесты на коронавирусную инфекцию, однако COVID-19 выявили только у Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.
Ранее стало известно о госпитализации Владимира Якушева. Однако политик продолжает находиться на связи. Также в больницу был доставлен и премьер Мишустин.
Фото: ГлавМедиа/Телеграм
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