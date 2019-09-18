"У него перед глазами судьба Януковича": Заигрывающему с США Лукашенко следует еще раз подумать – эксперты

Между Россией и Америкой

Сегодня белорусский лидер встретился с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. На этой встрече прозвучали весьма любопытные заявления. К примеру, Лукашенко подтвердил, что возвращает американского посла (Минск и Вашингтон взаимно отозвали представителей еще 9 лет назад), а также неожиданно выдал – мол, военный конфликт в Донбассе невозможно решить без участия американской стороны.

По сути, последним заявлением Лукашенко фактически сыграл в пользу украинского президента Владимира Зеленского, который желал присоединения США к нормандскому формату. Но при этом белорусский президент явно не хочет терять и связи с Россией, с которой намерен строить Союзное государство.

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в разговоре с корреспондентом телеканала Царьград напомнил, что переговоры о взаимной интеграции России и Белоруссии продолжаются. Этот процесс, несомненно, будет выгоден Москве, поскольку сближение означает, что у сторон будет гораздо меньше вопросов друг к другу.

"Другое дело, что Лукашенко хочет выжать для себя как можно больше преимуществ. По крайней мере, из тех планов, которые были озвучены на сегодня, там было сказано, что на 80 процентов позиции согласованы, в общем-то, явно российская концепция интеграции побеждает. Так что здесь пока всё в порядке. Главное, чтобы это было подписано и реализовано", - считает эксперт.

Лукашенко и его выгода

Что касается возвращения американского и белорусского послов, здесь Ищенко не видит "страшных" сигналов. "У нас что, с США разорваны дипломатические отношения? Нет. У нас тоже их посол сидит здесь, всё в порядке. Кстати, будь на то добрая воля Киева, так и украинского вернём. Тоже, в общем, никто эти отношения не разрывал, а понижен статус был, скорее, по инициативе Киева, чем по инициативе Москвы", - напомнил он.

При этом политолог критично отнесся к заявлению о невозможности урегулировать кризис в Донбассе без участия Вашингтона. Ищенко напомнил, что войну в Сирии (этот конфликт был гораздо серьезнее украинского) удалось урегулировать и без участия американской стороны.

"Но опять-таки никто не отказывает Соединённым Штатам в возможности принимать участие в урегулировании этого конфликта. Да, их в нормандском формате не будет, но переговоры, допустим, с тем же Уолтером, который является представителем президента США по Украине, ведутся. В общем-то, это нормальное явление, потому что ни для кого не секрет, что США по уши ангажированы в этот кризис. И что они обладают достаточно серьёзным влиянием на украинскую власть", - считает политолог.

Ищенко отмечает, что Лукашенко известен тем, что склонен искать выгоду во всем, поэтому белорусского лидера за его заявления по поводу Америки не стоит упрекать. Однако при этом Александру Григорьевичу не стоит "пытаться использовать демонстративно свои контакты с Западом для того, чтобы выжимать уступки из России".

"Лукашенко может пугать, но он не может уйти на Запад. Хотя бы потому, что у него перед глазами судьба Украины и судьба Януковича, который тоже считал, что он очень хитрый, и может и с Россией договариваться, и с Западом. И Украины уже нет, и Янукович не президент", - напоминает эксперт.

Давить на Россию через США?

Политолог Андрей Суздальцев тем временем считает, что Лукашенко в разрезе внешнеполитических действий в принципе не оказывал содействия России. К примеру, в Минске не поддержали Россию, когда та вступилась за Южную Осетию, атакованную Грузией; не признали там и возвращение Крыма в состав РФ.

Среди "грехов" Лукашенко, говорит Суздальцев, – почти союзнические отношения с Петром Порошенко в бытность его украинским президентом, а также нажива на войне в Донбассе. "Для белорусской элиты США - это восприятие почти божественное, сакральное. Конечно, Лукашенко всегда пытался балансировать между Россией и Западом. Но это трудно назвать балансированием, потому что источники выживания у него только российские", - отмечает эксперт.

По мнению политолога, интерес к Белоруссии у Америки "проснулся" неслучайно. "Они реально потерпели поражение на украинском фронте. За пять лет несколько раз меняли тактику... Они используют Украину как инструмент, давление это сохраняет их интерес, но им мало. Украина всё больше и больше погружается в собственные проблемы. То есть тупится инструмент. И вот прежняя команда после выборов Зеленского отставлена.

Вторая команда, она, что называется, тоже прозападная, пронатовская, как положено в их понимании, то есть она видит Россию агрессором, всё остальное там есть, но она немножко другая. То есть ставки все биты. И, конечно, вот тут надо расшатывать позицию России. Понятно, что то, что интересует американцев в Белоруссии, это только Россия", - считает Суздальцев.

"На 1 января этого года общая сумма дотаций, преференций, субсидий и всего остального, что Белоруссия получила за двадцать лет, составило 126 миллиардов долларов", - напоминает эксперт. Он констатирует, что встреча Лукашенко и Хейла – по сути, продолжение визита в Белоруссию экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона (он встречался с белорусским лидером в августе).

"Много было криков из Минска о том, что не надо думать о конспирологии, мы союзники России и так далее. Если вы союзники России, то зачем приехал новый представитель, уже Госдепартамента?" - задается вопросом политолог.

"Лукашенко просил поддержки у американцев в отношении России. Надо давить на Россию, чтобы сохранила дотации, преференции, которые Белоруссия имеет на российском рынке. То есть жить за российский счёт. Повторяется ситуация с Украиной. Давили на Россию: вы прекращаете транзит газа через Украину, вы давите украинский суверенитет", - предполагает эксперт.