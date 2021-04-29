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"У него есть ядерное оружие": Сенаторы США выступили за встречу Байдена с Путиным
29 апреля 2021, 09:40 • 113 • Политика
Сенаторы от обеих американских партий выступили за встречу президента США Джо Байдена с русским коллегой Владимиром Путиным. "У него есть ядерное оружие", - напоминают конгрессмены.
По данным портала Axios, сенаторы двух партий США одобряют идею встречи Путина и Байдена, однако выступают против перезагрузки отношений с Москвой. По мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, эта встреча "должна произойти".
"Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие", - сказал он, отметив, что только этот факт означает, что США должны "как-то взаимодействовать с ним".
По данным портала, велика вероятность того, что встреча двух президентов пройдёт после саммита "Большой семёрки", который запланирован на июнь.
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