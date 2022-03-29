"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что иностранных боевиков на Украине вскоре станет значительно меньше. Они уже начали "отползать". "У наёмников пропал аппетит", - произнёс полковник в отставке.

Минобороны сообщило, что на территории Украины сейчас около 6,5 тысячи иностранных наёмников, приехавших из 62 государств. Впрочем, эта цифра может быть больше, так как передвижение таких "специалистов", приехавших убивать, не контролируется.

Виктор Баранец рассказал, что наёмники получают несколько тысяч долларов в день. На Украину они приехали ради лёгкой наживы, но всё оказалось не так просто. Иностранцы столкнулись с жёстким ответом со стороны русских военнослужащих и попросту сбежали на родину.

"После российского удара по Яворовскому полигону у наёмников пропал аппетит участвовать на стороне Украины даже за большие деньги. Их накрыли не только на Яворовском полигоне, но нашли уже и в других местах. Они стали отползать обратно", - рассказал военный обозреватель "Народным Новостям".

Вскоре наплыв иностранных боевиков в Незалежную сильно уменьшится. Те, кто уже сбежал, дают интервью западной прессе и открыто говорят, что не ожидали от русских солдат продемонстрированной мощи.