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"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на Украине трофейное оружие
06 марта 2022, 01:00 • 162 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал захваченное на Украине трофейное оружие. По его словам, чеченскому спецназу не терпится пустить его в ход. "У наших бойцов запредельный боевой дух!" - отметил политик.
Кадыров выложил в Telegram видеоролик, в котором несколько бойцов чеченского спецназа показывают захваченную технику. На кадрах можно увидеть пикап с оружейной установкой с бронированным укрытием для стрелка.
- говорит один из военных, демонстрируя трофей.
Глава Чечни отметил, что у спецназовцев высокий боевой дух.
- пишет он.
Скриншот: Telegram/Kadyrov_95
Отметим, что в спецоперации на Украине участвует чеченский спецназ. На днях он разгромил батальон украинских националистов. Свыше 2,5 тысячи боевиков сбежали, не оказав сопротивления.
В прошлый четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Её цель - демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера. К этому шагу Россию подтолкнул Запад и киевский режим.
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