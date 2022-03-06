"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на Украине трофейное оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал захваченное на Украине трофейное оружие. По его словам, чеченскому спецназу не терпится пустить его в ход. "У наших бойцов запредельный боевой дух!" - отметил политик.

Кадыров выложил в Telegram видеоролик, в котором несколько бойцов чеченского спецназа показывают захваченную технику. На кадрах можно увидеть пикап с оружейной установкой с бронированным укрытием для стрелка.

Это уже наше оружие, нам уже не терпится дать жару,

- говорит один из военных, демонстрируя трофей.

Глава Чечни отметил, что у спецназовцев высокий боевой дух.

У наших бойцов запредельный боевой дух! Они рвутся вперёд и не остановятся до победного конца!

- пишет он.

Скриншот: Telegram/Kadyrov_95

Отметим, что в спецоперации на Украине участвует чеченский спецназ. На днях он разгромил батальон украинских националистов. Свыше 2,5 тысячи боевиков сбежали, не оказав сопротивления.

В прошлый четверг Россия начала военную спецоперацию на территории Украины. Её цель - демилитаризация и денацификация Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера. К этому шагу Россию подтолкнул Запад и киевский режим.