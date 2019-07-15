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"У нас закон такой": Вайкуле опять подняла тему бойкота Крыма

15 июля 2019, 18:54  •  15 • Политика
Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему не ездит в Крым. "У нас закон такой, можно открыть интернет и прочесть", - сказала артистка в новом интервью.
Популярная певица Лайма Вайкуле снова попыталась оправдаться за отказ выступать в Крыму. В интервью на YouТube-канале "А поговорить?" артистка сослалась на закон, запрещающий гражданам Латвии ездить на российский полуостров.
Впервые тема выступления в Крыму была поднята в августе 2018 года. Тогда Вайкуле заявила, что не выступит на полуострове ни за какой гонорар, так как она гражданка Европы, а "европейцам это запрещено". Тогда ей справедливо указали, что Крым регулярно посещают европейские политики и бизнесмены.
Теперь Вайкуле ссылается на законодательство конкретно Латвии. По её словам, в стране существует закон, который прямо запрещает латвийским гражданам ездить в Крым.
"У нас закон такой, можно открыть интернет и прочесть… Поэтому у нас нет вопросов: закон - значит закон", - сказала она в интервью YouТube-каналу "А поговорить?".

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