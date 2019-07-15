"У нас закон такой": Вайкуле опять подняла тему бойкота Крыма

Популярная певица Лайма Вайкуле снова попыталась оправдаться за отказ выступать в Крыму. В интервью на YouТube-канале "А поговорить?" артистка сослалась на закон, запрещающий гражданам Латвии ездить на российский полуостров.

Впервые тема выступления в Крыму была поднята в августе 2018 года. Тогда Вайкуле заявила, что не выступит на полуострове ни за какой гонорар, так как она гражданка Европы, а "европейцам это запрещено". Тогда ей справедливо указали, что Крым регулярно посещают европейские политики и бизнесмены.

Теперь Вайкуле ссылается на законодательство конкретно Латвии. По её словам, в стране существует закон, который прямо запрещает латвийским гражданам ездить в Крым.