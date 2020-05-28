"У нас всего 173 смерти": Греки вновь готовы приглашать иностранных туристов

Во время своего выступления по видеосвязи в Институте имени Брукингса в Вашингтоне Мицотакис заявил, что Греция определит страны, которые готовы первыми открыть свои границы после пандемии.

"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать туризм и туристов в Греции с 1 июля", - сообщил он.

По словам греческого министра, власти надеются, что туристический поток сохранится и при этом не вызовет новых вспышек коронавируса в стране.

"У нас всего 173 смерти в Греции от эпидемии COVID", - сообщил Мицотакис.

Премьер сделал акцент на борьбе с COVID-19 в Греции. Примерно с середины мая каждый день регистрируется незначительное число новых случаев. В реанимации находится не больше двух десятков людей.

Причинами такого успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией политик назвал раннее реагирование на угрозу. Карантин был введён вовремя. Кроме того, удалось защитить пожилых людей и медработников.

Внутренний туризм для греков будет разрешён с 15 июня. Туристов из-за границы будут ждать далеко не всех. Списка стран, откуда рейсы не смогут приземлиться в аэропорту Афин и других городов, пока нет. Однако министр туризма Гарри Теохарис в одном из своих отчётов отметил, что точно не хотят видеть в Греции британцев. По крайней мере, до тех пор, пока в их стране не снизится уровень заражения COVID-19. Теохарис подчеркнул, что безопасность граждан стоит в его стране на первом месте.