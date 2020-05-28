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"У нас всего 173 смерти": Греки вновь готовы приглашать иностранных туристов
28 мая 2020, 16:55 • 101 • В мире
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна готова приглашать туристов, но не из всех стран. "У нас всего 173 смерти", - добавил он и объяснил, как этого удалось добиться.
Во время своего выступления по видеосвязи в Институте имени Брукингса в Вашингтоне Мицотакис заявил, что Греция определит страны, которые готовы первыми открыть свои границы после пандемии.
"Я ожидаю, что мы сможем приветствовать туризм и туристов в Греции с 1 июля", - сообщил он.
По словам греческого министра, власти надеются, что туристический поток сохранится и при этом не вызовет новых вспышек коронавируса в стране.
"У нас всего 173 смерти в Греции от эпидемии COVID", - сообщил Мицотакис.
Премьер сделал акцент на борьбе с COVID-19 в Греции. Примерно с середины мая каждый день регистрируется незначительное число новых случаев. В реанимации находится не больше двух десятков людей.
Причинами такого успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией политик назвал раннее реагирование на угрозу. Карантин был введён вовремя. Кроме того, удалось защитить пожилых людей и медработников.
Внутренний туризм для греков будет разрешён с 15 июня. Туристов из-за границы будут ждать далеко не всех. Списка стран, откуда рейсы не смогут приземлиться в аэропорту Афин и других городов, пока нет. Однако министр туризма Гарри Теохарис в одном из своих отчётов отметил, что точно не хотят видеть в Греции британцев. По крайней мере, до тех пор, пока в их стране не снизится уровень заражения COVID-19. Теохарис подчеркнул, что безопасность граждан стоит в его стране на первом месте.
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