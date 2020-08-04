"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram

Главред RT Маргарита Симоньян подтвердила достоверность заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которые она указала ранее.

До этого журналистка припомнила армянскому лидеру высказывания 2005 года, в которых он призывал граждан республики не восхвалять своих предков, которые, по его словам, ничего не оставили после себя.

Тем самым Пашинян, по сути, обвинил прошлое поколение жителей Армении "в геноцидах и безнравственности", отмечала Симоньян в Telegram.

Позже главный редактор RT разместила новый пост на своём канале в мессенджере. В нём она поделилась снимком статьи армянского премьера, подтвердив, что он действительно высказывал ранее переданные ею слова.