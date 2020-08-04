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"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram

04 августа 2020, 23:50  •  138 • Политика
Главред RT Маргарита Симоньян "потопила" Никола Пашиняна снимком в Telegram. Она поделилась на своём канале фото статьи армянского премьера, подтвердив, что он действительно высказывал ранее переданные ею слова обвинения в адрес прошлого поколения армян. "У нас все ходы записаны" - подчеркнула журналистка.
Главред RT Маргарита Симоньян подтвердила достоверность заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которые она указала ранее.
До этого журналистка припомнила армянскому лидеру высказывания 2005 года, в которых он призывал граждан республики не восхвалять своих предков, которые, по его словам, ничего не оставили после себя.
Тем самым Пашинян, по сути, обвинил прошлое поколение жителей Армении "в геноцидах и безнравственности", отмечала Симоньян в Telegram.
Позже главный редактор RT разместила новый пост на своём канале в мессенджере. В нём она поделилась снимком статьи армянского премьера, подтвердив, что он действительно высказывал ранее переданные ею слова.
Всем, кто сомневался в авторстве статьи Пашиняна. У нас все ходы записаны, - добавила журналистка.

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