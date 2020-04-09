"У нас власть для народа или?..": Самоизоляция может стать лучшим временем, чтобы навести порядок в России

В беседе с Царьградом заслуженный деятель науки, член президиума Национальной медицинской палаты, председатель комиссии Пироговского движения врачей по законодательству, доктор медицинских наук, профессор Юрий Комаров назвал озвученные президентом Владимиром Путиным меры по повышению зарплаты врачам правильными, но отметил, что оклады должны вырасти не только у вирусологов.

"Надо повышать зарплату всем тем, кто имеет дело с такими больными. Ну, скажем, терапевтам, поскольку они лечат пневмонии. Вообще, я бы этим моментом воспользовался. Пока все сидят по домам, я бы серьёзно воспользовался. Во-первых, провёл бы реформу здравоохранения, которое у нас оказалось слабеньким", - пояснил Комаров.

По его словам, нынешнюю систему здравоохранения часто сравнивают с советской, но это неправильно, так как семашкинская модель в советское время не работала.

"Многие принципы были демократичными. А их нельзя было, ни тогда, ни сейчас, выставлять вперёд. Ну, скажем, строгое участие масс трудящихся в решении проблем здравоохранения. Это ведь демократический принцип. Где это сейчас строгое участие? Нет его. Принимают решение одни люди, а исполняют другие. Ну и так далее", - пояснил свою точку зрения эксперт.

Во-вторых, Комаров на месте чиновников навёл бы порядок в заработной плате. Поскольку, по его словам, одни люди получают очень много денег, а другие не получают почти ничего.

"Надо навести порядок в этом деле. Вообще, сейчас надо бы в стране навести порядок. Кто у нас для кого? У нас пациенты для здравоохранения или здравоохранение для пациентов? У нас власть для народа или народ для власти? У нас продавцы в магазинах для покупателей или покупатели для них? И так далее. Вот всё это надо поставить на ноги", - заключил Комаров.