"У нас тоже есть сердце": Угонщики вернули машину больной старушке

Эта история произошла в середине января в городе Бари на юге Италии. Женщина рассказала в соцсети о неприятности, случившейся с её матерью. У той угнали машину.

Итальянка пояснила, что этот Fiat Dolbo - единственное средство передвижения у пожилой женщины, которая страдает от рассеянного склероза. В машине есть специальный пандус и инвалидное кресло, он приспособлен для вождения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Девушка попросила вернуть машину её матери. Мольба до угонщиков дошла.

В один из дней житель города обнаружил рядом со своим домом бесхозный автомобиль. Он позвонил в полицию, а карабинеры разыскали владельца. Это оказалась та самая машина больной старушки. Внутри была записка.

"У нас тоже есть сердце. Извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали от руки преступники.

Семья Дамиани обрадовалась возвращению машины и решила сделать что-то хорошее. Они начали сбор средств на покупку машины для инвалидов, которую передадут в городскую благотворительную организацию.