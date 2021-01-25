|
"У нас тоже есть сердце": Угонщики вернули машину больной старушке
25 января 2021, 18:05 • 76 • В мире
Страдающая от тяжёлого заболевания старушка лишилась единственного средства передвижения из-за действий преступников. Но позже угонщики вернули машину больной женщине. "У нас тоже есть сердце", - весьма оригинально извинились они.
Эта история произошла в середине января в городе Бари на юге Италии. Женщина рассказала в соцсети о неприятности, случившейся с её матерью. У той угнали машину.
Итальянка пояснила, что этот Fiat Dolbo - единственное средство передвижения у пожилой женщины, которая страдает от рассеянного склероза. В машине есть специальный пандус и инвалидное кресло, он приспособлен для вождения людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Девушка попросила вернуть машину её матери. Мольба до угонщиков дошла.
В один из дней житель города обнаружил рядом со своим домом бесхозный автомобиль. Он позвонил в полицию, а карабинеры разыскали владельца. Это оказалась та самая машина больной старушки. Внутри была записка.
"У нас тоже есть сердце. Извините нас, мы не знали о вашей патологии", - написали от руки преступники.
Семья Дамиани обрадовалась возвращению машины и решила сделать что-то хорошее. Они начали сбор средств на покупку машины для инвалидов, которую передадут в городскую благотворительную организацию.
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 января 2021, 00:45
|
25 января 2021, 10:45
|
24 января 2021, 15:30
|
22 января 2021, 09:25
|
23 января 2021, 16:30
|
20 января 2021, 13:25
|
18 января 2021, 22:55