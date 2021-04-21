"У нас толстая кожа": В Белом доме не приняли слова Путина на личный счет

В США ответили на яркое выражение президента России Владимира Путина о Шерхане и шакале Табаки. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки с улыбкой заявила: "У нас толстая кожа".

Представитель Белого дома Дженнифер Псаки на брифинге прокомментировала яркое выражение президента России Владимира Путина. Он в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию сравнил страны, "задирающие" Россию, с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана.

На аллюзии из киплинговского "Маугли" Псаки ответила с улыбкой. По ее словам, заявления Путина не воспринимают в Белом доме на личный счет.

"У нас толстая кожа", - добавила она.