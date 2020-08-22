"У нас Сомали?" Белорусским бунтарям подсказали "правильную" страну для переезда

После завершения митинга в поддержку президента Александра Лукашенко корреспонденту Царьграда Андрею Трою удалось пообщаться с его участниками. Один из них, Андрей Лешкевич, пояснил, почему даже на мирном митинге оппозиция продолжает бросаться оскорблениями.

Они ощущают, что их идея блицкрига не удалась и они начинают агрессировать, показывают истинную натуру, нутро, что у них внутри происходит. И оно проявляется в таком не благостном виде, и это мешает прийти к какому-то консенсусу.

Сторонник Лукашенко добавил, что не хочет опускаться до оскорблений: "Сели, поговорили, договорились. А если эту бузу устраивать, ничего, кроме обострения, не вызывает".