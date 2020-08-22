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"У нас Сомали?" Белорусским бунтарям подсказали "правильную" страну для переезда

22 августа 2020, 13:30  •  111 • Политика
Корреспондент Царьграда в Минске пообщался с участниками проправительственного митинга и узнал, как складываются их отношения с теми, кто выступает против Лукашенко и требует перевыборов. По словам одного из митингующих, оппозиционеры ведут себя агрессивно. "Если вы считаете, что у нас Сомали, - поезжайте в Польшу", - посоветовал он недовольным.
После завершения митинга в поддержку президента Александра Лукашенко корреспонденту Царьграда Андрею Трою удалось пообщаться с его участниками. Один из них, Андрей Лешкевич, пояснил, почему даже на мирном митинге оппозиция продолжает бросаться оскорблениями.
Они ощущают, что их идея блицкрига не удалась и они начинают агрессировать, показывают истинную натуру, нутро, что у них внутри происходит. И оно проявляется в таком не благостном виде, и это мешает прийти к какому-то консенсусу.
Сторонник Лукашенко добавил, что не хочет опускаться до оскорблений: "Сели, поговорили, договорились. А если эту бузу устраивать, ничего, кроме обострения, не вызывает".
Я за законные меры. Оппозиция хочет в Европу, там закон, а почему у нас должно быть беззаконие? Выполняйте требования, закон. Не нравятся выборы, подавайте петицию, в суд и добивайтесь своего. Но если вы считаете, что у нас Сомали и суды не работают, а в Польше лучше - поезжайте в Польшу.

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