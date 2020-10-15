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"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими

15 октября 2020, 03:40  •  44 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с британскими журналистами заявил, что украинцы ненавидят русских и не хотят с ними общаться.
Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Би-би-си. По словам украинского лидера, Киев стремится в НАТО, поскольку это будет важным сигналом для Москвы и позволит обеспечить безопасность.
Британский журналист возразил своему собеседнику, напомнив ему, что НАТО, напротив, не стремится давать Украине членство, о чём ранее уже заявлялось. Вхождение Украины в Североатлантический альянс он назвал фантастикой.
Зеленский в ответ заметил, что Украина прежде считала фантастикой "войну с Россией" (так в Киеве называют вооружённое противостояние с жителями Донбасса), а теперь "украинцы ненавидят русских", несмотря на родственные связи.
"Сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими. Поэтому НАТО - если кто-то говорит, что это фантастика, то - посмотрим", - заявил украинский президент.
Примечательно, что разговор был довольно жёстким. Британский журналист попросил Зеленского прокомментировать падение его рейтинга с 70% до 35% и поинтересовался, почему коррупционеров на Украине по-прежнему не сажают и почему Киев не хочет соблюдать Минские соглашения.

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