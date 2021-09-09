"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах

Украинский историк Ростислав Мартинюк нашёл причину малой численности населения своей страны: во всём виновата Россия. Он выразил её "вину" в миллионах. Его цифры не совпадают с официальными, но эксперта это не смущает. "У нас серьёзные вопросы к русским", - заявил Мартинюк.

"Вина" России исчисляется миллионами, но не гривен и не долларов, а человеческих жизней. На страницах издания Gazeta.ua Ростислав Мартинюк опубликовал статью, в которой указал "уточнённые цифры количества жертв террора голодом". С 1921 по 1947 год Украина потеряла 15,5 миллиона человек. Якобы к такому выводу пришли криминалисты, юристы и демографы.

По подсчётам украинского историка, сейчас должно быть не менее 100 миллионов украинцев. Он уверен: ровно век назад Украина стояла на той же ступеньке развития (с точки зрения демографического потенциала), что и Япония, США и Великобритания.

"У нас серьёзные вопросы к русским", - добавил Мартинюк.

Он отметил, что молодые украинцы должны подавать "повседневные иски" к современной России из-за событий вековой давности. Для этого и создаётся Музей голодомора-геноцида с 3D-мэппингами и touch-экранами, но который не будет похож на show-room.

Напомним, в начале 1930-х годов большая часть Поволжья, Северный Кавказ, практически вся Центрально-Чернозёмная область, Южный Урал, Казахстан, Западная Сибирь пострадали из-за неурожая. В СССР начался голод. Точных данных по количеству умерших в тот период нет до сих пор, однако считается, что погибло не менее семи и не более восьми миллионов человек во всём Советском Союзе.

Власти Незалежной считают, что голодомор был целенаправленным "геноцидом и актом тоталитарного террора" против украинцев. Киев делает всё, чтобы мировое сообщество в это поверило. Впрочем, это далеко не единственная попытка Киева переписать историю.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли Донецк. Били по жилым домам и шахте. Два жителя города серьёзно ранены.