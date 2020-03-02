"У нас с вами нет проблем": Эрдоган выступил с обращением к России

В ходе своего выступления в Анкаре 2 марта Эрдоган обратился к России и Ирану.

"У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на РФ, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность", - цитирует президента Турции ТАСС.

По его словам, Турция вынуждена принимать у себя 3,7 млн беженцев.

Кроме того, он указал, что Анкара намерена уничтожать "элементы сирийского режима".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эрдоган прибудет в Москву 5 марта.

По словам представителя Кремля, позиция Путина на переговорах по вопросу Сирии остаётся неизменной и последовательной. Россия выступает за территориальную целостность САР и поддерживает Дамаск в борьбе с террористами.