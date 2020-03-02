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"У нас с вами нет проблем": Эрдоган выступил с обращением к России
02 марта 2020, 19:35 • 68 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии визита в Москву выступил с обращением к России и Ирану. По его словам, Анкара не нацелена на эти страны в Сирии. "У нас с вами нет проблем", - заверил турецкий лидер.
В ходе своего выступления в Анкаре 2 марта Эрдоган обратился к России и Ирану.
"У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на РФ, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии. Мы боремся за нашу национальную безопасность", - цитирует президента Турции ТАСС.
По его словам, Турция вынуждена принимать у себя 3,7 млн беженцев.
Кроме того, он указал, что Анкара намерена уничтожать "элементы сирийского режима".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Эрдоган прибудет в Москву 5 марта.
По словам представителя Кремля, позиция Путина на переговорах по вопросу Сирии остаётся неизменной и последовательной. Россия выступает за территориальную целостность САР и поддерживает Дамаск в борьбе с террористами.
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