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"У нас разные точки зрения": Курц не поддержал Зеленского в его нападках на "Северный поток - 2"

15 сентября 2020, 20:35  •  179 • Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц не стал поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в его нападках на "Северный поток - 2". Он отметил, что у Вены и Киева разные точки зрения насчёт этого проекта.
Об этом Курц заявил на совместной пресс-конференции с Зеленским. Последний отметил, что строительство газопровода угрожает не только украинской энергобезопасности, но и европейской. По словам Зеленского, Австрия может помочь Украине, если пересмотрит свои позиции по "Северному потоку - 2". Однако Курц не поддался на уговоры.
У нас с президентом Украины разные точки зрения. Для нас это экономический проект. Положительный проект, потому что хорошо иметь больше диверсификации, когда используешь разные маршруты, - пояснил австрийский канцлер.
Напомним, что Украина и США являются основными противниками строительства газопровода "Северный поток - 2". Киев опасается лишиться возможности получать деньги за транзит российского газа, который станет ненужным в случае создания прямых поставок в обход Украины. Вашингтон же хочет вытеснить дешёвый российский газ с европейского рынка и заменить его более дорогим американским СПГ.

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