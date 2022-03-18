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"У нас путинское повышение цен": Нэнси Пелоси свалила проблемы США на главу России
18 марта 2022, 21:45 • 117 • Политика
Нэнси Пелоси обвинила Путина в повышении цен на бензин в США. "Должна сказать о путинском повышении цен… Цен на бензин… Он…" - заявила спикер Палаты представителей США.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила президента России Владимира Путина в повышении цен на бензин в США. По её словам, это из-за главы России в Штатах сейчас такой дорогой бензин.
В реальности скачок цен на бензин связан с санкциями, которые ввели США в попытке экономически уничтожить Россию. Москва до сих пор исправно выполняет все свои обязательства по поставкам нефтепродуктов, Вашингтон сам отказался от них и теперь пожинает плоды.
- заявила на выступлении Нэнси Пелоси.
Напомним, что первым это оправдание озвучил президент США Джо Байден. Затем об этом начали рассказывать нанятые Белым домом блогеры в TikTok. Теперь эту линию подхватили и демократы в Палате представителей США.
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