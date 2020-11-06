"У нас появилась новая политическая сила": Россию призвали строить "авианосцы" для неизбежной битвы

Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" упомянул об очередном инциденте с Twitter-аккаунтом президента США Дональда Трампа.

Администрация американского сервиса микроблогов вновь пометила публикацию на официальной странице главы Белого дома предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации.

Ранее Трамп в своём посте назвал решение Верховного суда США в отношении голосования в Пенсильвании "очень опасным". Он выразил мнение, что продление срока отправки по почте избирательных бюллетеней приведёт к неконтролируемым махинациям и подорвет всё законодательство.

Это также спровоцирует насилие на улицах. Надо что-то делать! - подчёркивал американский лидер.

В ответ анонимы из Twitter сделали пометку, согласно которой твит президента содержит спорные данные, способные ввести в заблуждение по поводу способов участия в выборах.

Ситуацию прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян. Он обратил внимание, что политика Twitter и Facebook полностью зависит от интересов и позиции финансовых структур, которые управляют этими сервисами.