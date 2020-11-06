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"У нас появилась новая политическая сила": Россию призвали строить "авианосцы" для неизбежной битвы
06 ноября 2020, 23:10 • 88 • Политика
Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал блокировку руководством Twitter поста Дональда Трампа в соцсети: "У нас появилась новая политическая сила". Эксперт сравнил подобные механизмы глобального влияния с гонкой вооружений и призвал Россию строить свои "информационные авианосцы" для неизбежной битвы в рамках гибридной войны.
Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" упомянул об очередном инциденте с Twitter-аккаунтом президента США Дональда Трампа.
Администрация американского сервиса микроблогов вновь пометила публикацию на официальной странице главы Белого дома предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации.
Ранее Трамп в своём посте назвал решение Верховного суда США в отношении голосования в Пенсильвании "очень опасным". Он выразил мнение, что продление срока отправки по почте избирательных бюллетеней приведёт к неконтролируемым махинациям и подорвет всё законодательство.
В ответ анонимы из Twitter сделали пометку, согласно которой твит президента содержит спорные данные, способные ввести в заблуждение по поводу способов участия в выборах.
Ситуацию прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян. Он обратил внимание, что политика Twitter и Facebook полностью зависит от интересов и позиции финансовых структур, которые управляют этими сервисами.
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