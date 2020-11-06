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"У нас появилась новая политическая сила": Россию призвали строить "авианосцы" для неизбежной битвы

06 ноября 2020, 23:10  •  88 • Политика
Политолог Рафаэль Ордуханян прокомментировал блокировку руководством Twitter поста Дональда Трампа в соцсети: "У нас появилась новая политическая сила". Эксперт сравнил подобные механизмы глобального влияния с гонкой вооружений и призвал Россию строить свои "информационные авианосцы" для неизбежной битвы в рамках гибридной войны.
Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" упомянул об очередном инциденте с Twitter-аккаунтом президента США Дональда Трампа.
Администрация американского сервиса микроблогов вновь пометила публикацию на официальной странице главы Белого дома предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации.
Ранее Трамп в своём посте назвал решение Верховного суда США в отношении голосования в Пенсильвании "очень опасным". Он выразил мнение, что продление срока отправки по почте избирательных бюллетеней приведёт к неконтролируемым махинациям и подорвет всё законодательство.
Это также спровоцирует насилие на улицах. Надо что-то делать! - подчёркивал американский лидер.
В ответ анонимы из Twitter сделали пометку, согласно которой твит президента содержит спорные данные, способные ввести в заблуждение по поводу способов участия в выборах.
Ситуацию прокомментировал политолог Рафаэль Ордуханян. Он обратил внимание, что политика Twitter и Facebook полностью зависит от интересов и позиции финансовых структур, которые управляют этими сервисами.
У нас появилась новая такая политическая сила - это сетевые магнаты, которые действуют под контролем определённых группировок. Они раньше блокировали по своему усмотрению высказывания нашего МИД, редактировали нашего президента. Этот общий тренд мы должны учитывать. Ещё раз хочу повторить: нам нужно создавать свои новые коммуникационные каналы. Считайте, что наш противник изобрёл атомное оружие. Мы должны его догнать и создать свои собственные "информационные авианосцы", - подчеркнул эксперт.

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