"У нас по-русски говорят красивее": В Раде заявили о предоставлении защиты населению России

"Все страны борются за расширение территории своего влияния, - отметил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Юрий Павленко и задал вопрос присутствующим в студии: - Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться?"

В это время в эфире программы зашла речь о пресловутом законе о госязыке, который, напомним, предусматривает использование только украинской мовы во всех сферах жизни. Павленко отметил, что этот закон фактически является "элементом разъединения" Украины, предположив, что как раз объединению будет способствовать языковое многообразие.

"Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие в России", - особо подчеркнул депутат.

Продолжая свою мысль, Павленко заявил о предоставлении защиты населению в России.

"Да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя", - цитирует РИА Новости парламентария.