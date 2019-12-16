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"У нас по-русски говорят красивее": В Раде заявили о предоставлении защиты населению России

16 декабря 2019, 14:24  •  210 • Политика
Депутат Верховной рады Юрий Павленко в эфире украинского телеканала заявил о том, что украинцы могут предоставить защиту русскоговорящему населению в России. "Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее", - отметил парламентарий.
"Все страны борются за расширение территории своего влияния, - отметил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Юрий Павленко и задал вопрос присутствующим в студии: - Почему мы так легко себя ограничиваем в возможностях идти дальше и расширяться?"
В это время в эфире программы зашла речь о пресловутом законе о госязыке, который, напомним, предусматривает использование только украинской мовы во всех сферах жизни. Павленко отметил, что этот закон фактически является "элементом разъединения" Украины, предположив, что как раз объединению будет способствовать языковое многообразие.
"Да у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие в России", - особо подчеркнул депутат.
Продолжая свою мысль, Павленко заявил о предоставлении защиты населению в России.
"Да мы можем защищать русскоговорящее население в России. Так давайте использовать наши преимущества, а не ослаблять себя", - цитирует РИА Новости парламентария.

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