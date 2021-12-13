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"У нас плохо знают историю": Экс-депутат Рады объяснил, почему Украине не дали оружие
13 декабря 2021, 22:30 • 16 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, почему западные партнёры не дают Украине оружие. Он призвал киевских политиков получше изучить тему: "У нас плохо знают историю".
Власти Германии заблокировали поставки Украине оружия через каналы НАТО. В частности, Берлин наложил вето на покупку Киевом антиснайперских систем.
Это крайне возмутило министра обороны Украины Алексея Резникова. Он заявил, что Киев всё равно будет пытаться выпросить оружие у своих главных союзников - США, Великобритании и Литвы.
Экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с "Народными новостями" отметил, что обижается министр обороны на Германию совершенно напрасно.
- отметил он.
Олейник также заявил, что западные страны устали от "украинской мантры" про защиту Европы. По словам экс-депутата, Европа сама может себя защитить. Всё, чего она ждёт, - это когда Украина закончит войну.
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