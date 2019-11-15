"У нас от давления ничего нет": Певец Лебединский "полечился" в США. Вместо анализов - беседа и сочувствие

По словам певца, 19 октября он ехал на машине из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско с тремя друзьями. В тот день уже с утра ему было плохо, состояние постепенно ухудшалось.

Он понимал, что это очередной приступ гипертонии, от которой он страдает уже 23 года, поэтому всегда носит с собой капотен (каптоприл) в кармане. Однако в этот раз симптомы были очень резкими, и Лебединский боялся "уйти прямо сейчас".

Через полчаса после первой таблетки его чуть отпустило, но потом опять стало хуже, и Лебединский понял, что ему надо в скорую. В клинике его заставили заполнить массу форм о своих данных, после чего допустили к медсестре, но врач появился ещё через 40 минут.

"Плоховато. Пожалуйста, сделайте мне срочно что-то от давления, у меня через час выход на сцену" - попросил Лебединский. На это медик ответила ему: "Извините. У нас ничего от давления нет. А у вас есть что-нибудь? Тогда примите! А еcли нет, то поезжайте в какой-нибудь другой emergency".

"Это Америка, детка, самая толстая страна в мире", - заключает Лебединский в своём Facebook.