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"У нас очень низкое мнение о порядочности": Ученые проверили, насколько надо набить кошелек для его возвращения
22 июня 2019, 05:24 • 58 • В мире
Необычный эксперимент провели ученые из США и Швейцарии, задавшись вопросом, насколько нужно набить кошелек деньгами, чтобы его вернули при утере. "У нас очень низкое мнение о порядочности людей", - удивились экспериментаторы, когда выяснилось, что чем больше сумма в кошельке, тем чаще его возвращают.
Исследование оказалось весьма масштабным и охватило 355 городов в 40 странах мира. Для проведения эксперимента выбирались наиболее людные места: банки, почтамты, отели, театры… Всего было "потеряно" более 17 тысяч кошельков.
Схема опыта была такова: ученый отдавал случайному человеку кошелек, сообщая, что только что нашел его, но сам заниматься поисками владельца не может. После этого экспериментатор быстро скрывался, не давая возможности взять у него контакты или вернуть "находку".
При этом все кошельки были прозрачными, дабы человек мог сразу оценить, сколько в нем наличности. Также для правдоподобности в него добавляли визитки, записки или ключи, сообщается в статье об этом исследовании в журнале Science. Для обратной связи в кошельке была визитка, где был указан только адрес электронной почты.
Результаты удивили: оказалось, чем больше денег в кошельке, тем больше вероятность, что его вернут. Так, пустые кошельки возвращали только в 40% случаев, в 51% - если там было около 13 евро. А вот сумма около ста евро заставляла возвращать кошелек в 72% случаев.
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